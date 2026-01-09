Musetti-Rublev, ATP Hong Kong 2026: orario semifinale, dove vederla in tv e streaming

Lorenzo Musetti ha aperto la propria stagione agonistica con un paio di vittorie: prima ha regolato l’argentino Tomas Martin Etcheverry in rimonta e poi ha liquidato Coleman Wong in due set, meritandosi così la qualificazione alle semifinali del torneo ATP 250 di Hong Kong. Il tennista italiano è ora atteso dalla semifinale contro il russo Andrey Rublev, che all’esordio rimontò il cinese Wu Yibing e successivamente liquidò il portoghese Nuno Borges in due parziali.

L’appuntamento è per sabato 10 gennaio (alle ore 08.30 italiane, nella località asiatica sono sette ore avanti rispetto a noi): si preannuncia un confronto particolarmente acceso e vibrante sul Campo Centrale tra la testa di serie numero 1 del tabellone e il numero 3 del seeding. L’unico precedente tra il 23enne, numero 7 del mondo, e il 28enne, numero 16 del ranking ATP, risale a sei anni fa: fu il russo ad avere la meglio nei sedicesimi di finale a Dubai con il punteggio di 6-4, 6-4.

In palio la qualificazione all’atto conclusivo, da disputare contro chi avrà la meglio dall’altra parte del tabellone, dove si giocano Giron-Mmoh e Shang-Bublik. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Rublev, semifinale del torneo ATP 250 di Hong Kong. L’incontro sarò trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-RUBLEV, SEMIFINALE HONG KONG

Sabato 10 gennaio

Ore 08.30 Lorenzo Musetti vs Andrey Rublev – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA MUSETTI-RUBLEV: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.