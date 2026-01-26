Musetti ha battuto solo una volta Djokovic: i precedenti prima dei quarti degli Australian Open 2026

Nei quarti di finale degli Australian Open 2026 di tennis si affronteranno l’azzurro Lorenzo Musetti, numero 5 del seeding, ed il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 4: in palio, però, ci sarà la possibilità di diventare numero 3 ATP, almeno in maniera virtuale, in attesa dei risultati dei più immediati inseguitori.

Quello tra l’italiano ed il balcanico sarà l’undicesimo incrocio in carriera, ma nei dieci precedenti sul circuito maggiore il serbo è in vantaggio per 9-1, con Djokovic che inoltre ha vinto undici degli ultimi dodici set giocati.

L’unico precedente favorevole a Musetti risale agli ottavi di finale di Montecarlo 2023, quando l’azzurro si impose con lo score di 4-6 7-5 6-4. Nello scorso anno Djokovic vinse entrambi gli scontri diretti, con un duplice 6-2 negli ottavi a Miami ed in rimonta in finale ad Atene per 4-6 6-3 7-5.

PRECEDENTI MUSETTI-DJOKOVIC (1-9)

2025 Novak Djokovic Athens Final Indoor Hard 46 63 75

2025 Novak Djokovic ATP Masters 1000 Miami Round of 16 Outdoor Hard 62 62

2024 Novak Djokovic Paris Olympics Semifinal Outdoor Clay 64 62

2024 Novak Djokovic Wimbledon Semifinal Outdoor Grass 64 76(2) 64

2024 Novak Djokovic Roland Garros Round of 32 Outdoor Clay 75 67(6) 26 63 60

2024 Novak Djokovic ATP Masters 1000 Monte-Carlo Round of 16 Outdoor Clay 75 63

2023 Lorenzo Musetti ATP Masters 1000 Monte-Carlo Round of 16 Outdoor Clay 46 75 64

2022 Novak Djokovic ATP Masters 1000 Paris Quarterfinal Indoor Hard 60 63

2022 Novak Djokovic Dubai Round of 32 Outdoor Hard 63 63

2021 Novak Djokovic Roland Garros Round of 16 Outdoor Clay 67(7) 67(2) 61 60 40 ritiro