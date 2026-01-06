Musetti-Etcheverry, ATP Hong Kong 2026: orario, tv, programma, streaming

Domani, mercoledì 7 gennaio, proseguirà l’ATP 250 di Hong Kong, e ci sarà l’esordio negli ottavi di finale del tabellone principale di singolare maschile dell’azzurro Lorenzo Musetti, numero 1 del seeding, che affronterà l’argentino Tomas Martin Etcheverry.

L’incontro si disputerà sul Center Court, sarà il primo del programma e si giocherà a partire dalle ore 6.30 italiane: i due precedenti tra l’azzurro ed il sudamericano sono entrambi a favore di Musetti, che lo scorso anno si impose dapprima nei 32mi di Madrid per 7-6 (3) 6-2 e poi negli ottavi di Vienna per 6-3 6-4.

Il match tra Lorenzo Musetti e Tomas Martin Etcheverry del torneo di Hong Kong sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Tennis (a partire dalle 8.00 anche su Sky Sport Uno), mentre la diretta streaming sarà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. La Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP HONG KONG 2026

Mercoledì 7 gennaio – Center Court

Dalle ore 6.30 italiane

Lorenzo Musetti (Italia, 1)-Tomas Martin Etcheverry (Argentina) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (a partire dalle 8.00 anche su Sky Sport Uno)

PROGRAMMA ATP HONG KONG 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (a partire dalle 8.00 anche su Sky Sport Uno).

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.