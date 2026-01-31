MotoGP, Test Sepang 2026: programma, orari, tv, streaming

Dal 3 al 5 febbraio sul circuito di Sepang, in Malesia, prenderanno il via i test ufficiali di MotoGP. La classe regina torna in azione in uno contesto ormai abituale nella pre-season. Il tracciato asiatico da anni è tappa per testare il nuovo materiale, in vista dell’inizio del Mondiale. In questo caso, sarà interessante verificare se sarà sempre Ducati a recitare il ruolo del riferimento.

Si è reduci dalla stagione del dominio della Rossa e dello spagnolo Marc Marquez. Il funambolo di Cervera, infortunatosi a Mandalika (Indonesia), si è potuto permettere un periodo di stop, avendo già messo in cassaforte il titolo. Sarà da verificare la sua forma fisica in sella alla GP26. Nello stesso tempo, altro spunto di interesse sarà su Francesco Bagnaia, l’ombra di se stesso l’anno passato.

Tanti i contendenti, a partire dall’Aprilia. Marco Bezzecchi, autore di un ottimo cammino nel 2025 (3° posto nel Mondiale), si augura di dare un seguito alla moto di Noale, mentre lo spagnolo Jorge Martin dovrà rimanere ancora fermo per recuperare dai suoi guai fisici. Criticità che, forse, potrebbero l’anno venturo portarlo lontano dalla scuderia italiana.

Da capire se i marchi giapponesi, ovvero Honda e Yamaha, sapranno avvicinarsi, al pari di una KTM che rischia di veder andare via il suo gioiello, Pedro Acosta, l’anno venturo nel caso in cui la moto non dovesse metterlo nelle condizioni di lottare per le posizioni di vertice.

I test ufficiali di MotoGP, di scena a Sepang (Malesia) dal 3 al 5 febbraio, non saranno trasmessi in tv e non godranno della copertura streaming. Tuttavia, OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali quotidiane per assicurarvi informazioni in tempo reale su quanto accade in Asia.

TEST MOTOGP SEPANG 2026

Martedì 3 febbraio (orari italiani)

Ore 03:00-06:00 sessione 1

Ore 06:20-11:00 sessione 2

Mercoledì 4 febbraio (orari italiani)

Ore 03:00-06:00 sessione 1

Ore 06:20-11:00 sessione 2

Giovedì 5 febbraio (orari italiani)

Ore 03:00-06:00 sessione 1

Ore 06:20-11:00 sessione 2

PROGRAMMA TEST MOTOGP SEPANG 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport