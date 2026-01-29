MotoGP, Jorge Martin vicino all’accordo con la Yamaha? L’indiscrezione dalla Spagna

Nel giro di poche ore, due indiscrezioni di mercato hanno scosso profondamente il circus della MotoGP in vista dei prossimi anni. Dopo aver riportato l’approdo di Fabio Quartararo in Honda (l’accordo sembrerebbe già chiuso) per il biennio 2027-2028, la versione iberica di Motorsport.com ha infatti parlato anche del futuro di un altro campione mondiale della classe regina come Jorge Martin.

Il 28enne spagnolo starebbe finalizzando il suo approdo in Yamaha (al posto del Diablo) a partire dal 2027, scegliendo quindi di terminare a fine 2026 la sua esperienza in Aprilia. Se confermati, questi due trasferimenti rischiano di scatenare nei prossimi mesi un effetto domino con tanti possibili risvolti e colpi di scena nel mercato piloti.

“Martinator”, campione del mondo MotoGP nel 2024 con la Ducati del team Pramac, è reduce da una stagione da incubo in cui ha dovuto fronteggiare una lunga serie di infortuni che non gli ha consentito di adattarsi alla RS-GP. Il nativo di Madrid classe 1998 non potrà prendere parte nemmeno ai primi test invernali di Sepang (dal 3 al 5 febbraio), essendo ancora alle prese con il recupero dagli ultimi due interventi chirurgici a cui si è sottoposto quest’inverno, ma andrà comunque in Malesia per seguire da vicino i collaudi pre-stagionali e per partecipare alla presentazione ufficiale del Mondiale MotoGP 2026 in programma tra il 6 ed il 7 febbraio.