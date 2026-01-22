MotoGP
MotoGP, Jorge Martin potrebbe rinunciare ai test di Sepang: altre operazioni affrontate dal pilota spagnolo
Jorge Martin è sempre più vicino a dover rinunciare al primo appuntamento ufficiale della stagione MotoGP 2026. Secondo quanto riportato dal giornalista German Garcia Casanova su Motorsport, il pilota spagnolo non dovrebbe prendere parte ai test di Sepang, in programma in Malesia dal 3 al 5 febbraio.
Alla base della possibile assenza c’è un recupero fisico più complesso del previsto. Nelle ultime settimane, infatti, Martin si è sottoposto a due nuovi interventi chirurgici su indicazione medica: uno per correggere una lesione allo scafoide della mano sinistra e un altro per risolvere un problema alla clavicola destra.
Durante la presentazione della nuova Aprilia, l’amministratore delegato Massimo Rivola aveva già espresso cautela sulle condizioni del campione del mondo in carica: “Vedo Martin fisicamente ancora molto indietro, dobbiamo concedergli il tempo necessario per recuperare“.
Per questo motivo, il pilota spagnolo dovrebbe concentrarsi esclusivamente sul recupero, rinunciando ai test malesi. Martin non sale su una MotoGP dai test di Valencia e punta a rientrare direttamente nell’ultimo appuntamento pre-stagionale, previsto a Buriram il 21 e 22 febbraio.