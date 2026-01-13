MotoGP, Fermin Aldeguer sarà dimesso a breve. Obiettivo esserci per i test pre-stagionali

“Il peggio è alle spalle. È ora di ripartire con lo stesso spirito combattivo. Tornerò presto”. Parole e musica di Fermin Aldeguer che, ancora ricoverato all’Hospital Universitari Dexeus dopo l’operazione al femore, rassicura i propri tifosi e il mondo della MotoGP, annunciando che il conto alla rovescia (non semplice) per il suo ritorno in pista, è ufficialmente incominciato.

Facciamo un attimo di ordine. Nei giorni scorsi il “rookie of the year 2025” si era infortunato nel corso di una giornata di allenamento in pista assieme ai fratelli Marc e Alex Marquez (e anche a David Alonso e Maximo Quiles). Per il murciano si parlava di uno stop importante, come confermava il primo comunicato del team faentino: “Fermin Aldeguer ha subito una frattura alla diafisi del femore sinistro e sarà operato venerdì a Barcellona. Maggiori informazioni arriveranno a breve”.

Il programma è stato confermato, dato che lo spagnolo è finito effettivamente sotto i ferri nella giornata di venerdì. L’operazione è riuscita nel migliore dei modi come ha confermato lo staff del dottor Ginebreda, responsabile dell’Unità di Allungamento e Ricostruzione Ossea dell’ICATME presso l’Hospital Universitari Dexeus. A questo punto il pensiero di Fermin Aldeguer è solo quello del rientro in pista. Nei prossimi giorni (a quanto pare entro giovedì) dovrebbe essere dimesso e inizierà la riabilitazione.

Il team Gresini ha aggiunto: “L’intervento chirurgico al femore è stato completato con successo per Fermin Aldeguer. Ora è il momento di riposare. Forniremo ulteriori informazioni nei prossimi giorni”. Senza dubbio si tratta del peggior modo di iniziare la stagione per il giovane spagnolo che, oggettivamente, sarà a forte rischio per il via della nuova annata. I test pre-stagionali inizieranno il 3-5 febbraio a Sepang, prima degli ultimi giorni in pista del 21-22 febbraio con i test di Buriram. Il via del Mondiale arriverà sempre in Thailandia nel weekend del primo marzo. Ci sarà anche il pilota del team Gresini?

