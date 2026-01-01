MotoGP, è ancora credibile pensare a un Bagnaia in corsa per il Mondiale 2026? Pecco deve riprendersi la Ducati

Se qualcuno si domanda se sia possibile che Francesco Bagnaia possa laurearsi Campione del Mondo 2026 di MotoGP, la risposta è affermativa. L’ipotesi, a oggi, vale tanto quanto il suo contrario. D’altronde, siamo a Capodanno e la stagione si chiuderà il 22 novembre. Ne deve scorrere, di acqua sotto i ponti, tra qui a Valencia.

Mettere in discussione il talento di Pecco sarebbe irrispettoso. Si parla pur sempre del pilota più titolato n attività alle spalle di Marc Marquez. L’unico, nell’interregno tra il 2019 e il 2025 a essersi fregiato di un più di un alloro iridato (sfiorandone peraltro un terzo). Il problema, per il piemontese, sarà quello di avere di nuovo lo spagnolo al suo fianco nel box.

Non è tanto una questione di capacità, bensì di personalità. Quella dell’ormai trentatreenne di Cervera è ingombrante, asfissiante. MM93 ha l’abilità di catalizzare le attenzioni altrui, ponendosi quale centro di gravità permanente del sistema in cui si cala. Era successo in Honda, è riaccaduto in Ducati. La forza di chi ha un talento naturale e la prepotenza di chi ha i proverbiali crismi del “numero 1”.

Valentino Rossi era forse dissimile da Marquez? Assolutamente no. Anzi, era ancora più spietato, seppur in maniera molto più fine. Usava qualsiasi mezzo, quello mediatico compreso, per imporre la sua figura a discapito dell’avversario più pericoloso del momento. Sete Gibernau è stato letteralmente umiliato, Max Biaggi perennemente provocato.

Marquez non ha questa caratteristica, è decisamente più silenzioso, seppur altrettanto feroce. Per Bagnaia, la grande sfida del 2026 si giocherà lontano dai riflettori, bensì dietro le quinte del Factory Team Ducati. Sarà questo l’habitat in cui dovrà fare, almeno, partita patta con El Trueno de Cervera, evitando di farsi mettere all’angolo come accaduto nel 2025, in maniera tale da giocarsi le sue carte in pista. La credibilità di conseguire il terzo titolo, passa tutta da questa dinamica.