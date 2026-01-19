MotoGP, Ducati celebra il centenario con una nuova livrea speciale sulla GP26

Madonna di Campiglio ha fatto da cornice per il quarto anno di fila a “Campioni in Pista”, presentazione del Ducati Lenovo Team in vista del Mondiale MotoGP. La casa di Borgo Panigale celebra il centenario dalla fondazione di Ducati (datata 1926) con una nuova livrea sulla Desmosedici GP26, caratterizzata dalla novità del ‘rosso centenario’ opaco (rosso scuro come quello delle origini) e da una doppia banda bianca.

Claudio Domenicali, CEO di Ducati, ha dichiarato: “Ormai non potremmo presentare il Ducati Lenovo Team se non qui, nella splendida cornice di Madonna di Campiglio, dove torniamo per il quarto anno consecutivo e in un momento particolarmente significativo per Ducati, quello del nostro Centenario. Entriamo nel 2026 con risultati sportivi che parlano da soli e una squadra che, nel tempo, ha dimostrato una capacità di lavoro e una continuità straordinarie: quattro titoli Piloti e sei titoli Costruttori consecutivi sono il frutto di un percorso preciso, non di episodi isolati. Il Ducati Lenovo Team rappresenta oggi la sintesi più avanzata del metodo Ducati, tra competenza tecnica, organizzazione solida e ambizione costante. Con Marc e Pecco abbiamo due campioni straordinari, animati da motivazioni e obiettivi fortissimi, pronti a cercare nuove conferme e risposte importanti. Al loro fianco c’è la Desmosedici GP, una moto nata da un’evoluzione continua e da scelte tecniche mirate, che rappresenta il massimo della nostra visione tecnologica e che, in questo anno speciale, abbiamo reso ancora più iconica vestendola di un rosso che richiama la nostra storia. È con questo insieme di persone, piloti e moto che affrontiamo la stagione in arrivo, con la determinazione di continuare ad essere competitivi e firmare nuovi successi sportivi“.

Non poteva mancare ovviamente sul palco di Campiglio il direttore generale Gigi Dall’Igna: “Questa stagione, per valore e speriamo anche per spettacolo in pista non è paragonabile a nessuna delle precedenti. Celebreremo il centenario di Ducati e sarà allo stesso tempo un momento di transizione in vista del radicale cambiamento di regolamento nel 2027. Le corse da sempre sono parte del Dna di Borgo Panigale e speriamo di onorare questo importantissimo traguardo dando lustro alla tecnologia delle nostre moto e centrando nuovi record. Siamo orgogliosi di portare il Rosso Centenario opaco e la doppia striscia bianca sulle carene delle nuove Desmosedici GP per lottare, come Ducati, per il settimo titolo costruttori consecutivo e il sesto alloro piloti nel nostro albo d’oro. Sono obiettivi ambiziosi ed è difficile pensare di più. Su Marc e Pecco ho poco da aggiungere: sono due Campioni, diversi ma Campioni entrambi. Marc ha dimostrato di essere un fuori classe, capace di andare oltre tutte le avversità per ritrovare pace, vittoria e velocità. Pecco ha faticato, ma non ha mai mollato e ha messo davanti il suo talento dimostrando che può tornare ad essere vero protagonista. Un ringraziamento a tutti i nostri partner e a Madonna di Campiglio che ci accoglie nella sua cornice davvero suggestiva per la presentazione del Ducati Lenovo Team. Con tutto il gruppo di lavoro, siamo pronti ad affrontare con il massimo impegno e motivazione questo 2026“.

Fari puntati su Marc Marquez, campione mondiale in carica e uomo da battere alla vigilia della nuova stagione: “Il 2025 ha rappresentato un momento chiave della mia vita e della mia carriera. Una sfida contro tutte le difficoltà, per provare a me stesso prima di tutto che potevo essere in grado di vincere ancora. Non sono tanto attento a numeri e record, ma il 2026 rappresenta allo stesso modo un’ulteriore sfida. Riconfermarsi sarà ancora più difficile ma abbiamo dalla nostra la possibilità di sfruttare al massimo il pacchetto della Desmosedici GP che è il più competitivo e affidabile. Riprendere confidenza alla guida dopo l’infortunio è il primo obiettivo, poi dare spettacolo in pista con il Ducati Lenovo Team di cui cercherò di onorare i colori al massimo delle mie possibilità anche quest’anno. Nei primi allenamenti in sella alla moto le sensazioni sono state più che positive ma in Malesia ci sarà il primo vero banco di prova in vista della stagione“.

Tanta voglia di riscatto dopo un 2025 da incubo per Francesco Bagnaia: “Mi lascio alle spalle un anno impegnativo, ma che ha lasciato tanti insegnamenti e fatto crescere ancora di più la mia voglia di tornare in pista il prima possibile con la nuova Desmosedici GP. È stato importante andare fino in fondo, senza mollare, affrontare ogni situazione e fare tesoro di ogni esperienza. La stagione 2026 avrà un valore particolare: una nuova opportunità per dimostrare tutto il nostro potenziale nell’anno di celebrazione del centenario di Ducati e con una livrea davvero d’impatto. Non posso che contare le ore che mi separano dal primo test, sono davvero contento di ritrovare tutto il Ducati Lenovo Team e di tornare al lavoro con la squadra per essere tra i protagonisti e divertirci“.