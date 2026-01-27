MotoGP, definito il calendario completo dei Test nel 2026. Si parte a fine mese con lo shakedown

La MotoGP ha confermato ufficialmente il calendario definitivo dei test ufficiali della stagione 2026, completando il mosaico di un’annata ricca di appuntamenti per la classe regina del Motomondiale in attesa della rivoluzione tecnica prevista nel 2027. Tra pochi giorni andrà in scena uno shakedown riservato a rookie e collaudatori dal 29 al 31 gennaio sulla pista malese di Sepang, che ospiterà poi la prima vera finestra di test collettivi dal 3 al 5 febbraio.

Quelle tre giornate segneranno di fatto l’inizio della pre-season invernale in pista per i protagonisti della MotoGP, che si trasferiranno successivamente a Kuala Lumpur per la cerimonia di presentazione del campionato in programma sabato 7 febbraio. L’ultimo test pre-stagionale si svolgerà al Chang International Circuit di Buriram tra il 21 ed il 22 febbraio, una settimana prima del Gran Premio di Thailandia che aprirà il Mondiale 2026.

Nel corso della stagione verranno effettuati altri quattro test: i primi due ufficiali con le gomme Michelin all’indomani del Gran Premio di Spagna a Jerez (27 aprile) e del Gran Premio di Catalogna a Barcellona (18 maggio), mentre gli ultimi due saranno non ufficiali per via dell’utilizzo di gomme Pirelli (il nuovo fornitore della categoria a partire dal 2027) nei lunedì successivi ai Gran Premi di Cechia (22 giugno a Brno) e d’Austria (21 settembre a Speilberg).