Monza strapazza Grottazzolina nell’anticipo di Superlega e “vede” i playoff. Marchigiani a un passo dalla A2

L’anno scorso avevano chiuso festeggiando entrambe la permanenza in Superlega al termine di una lunga e sofferta battaglia salvezza, vissuta da protagoniste non sempre positive. Quest’anno fa festa solo il Vero Volley Monza, che vince 3-0 sul campo di una spenta e rassegnata Yuasa Grottazzolina e si avvicina alla zona playoff, un obiettivo che a un certo punto della stagione sembrava insperato. Per i marchigiani, invece, l’incubo retrocessione è ormai dietro l’angolo: le speranze si riducono al lumicino dopo questa sconfitta e, soprattutto, dopo l’ennesima prestazione molto deludente.

Squadre in campo con i sestetti annunciati. Primo set equilibrato fino al break di 3-0 che porta Monza sul 14-10, firmato da Atanasov. Gli ospiti mantengono il vantaggio grazie a una buona fase di cambio palla, mentre Grottazzolina prova a rientrare ma si ferma sul 22-20. Nel finale Monza accelera, trova l’attacco di Atanasov, poi si affida ai centrali: primo tempo di Mosca e ace di Beretta per il 25-20 che vale l’1-0.

Nel secondo set Monza tenta subito l’allungo, ma Grottazzolina resta agganciata fino al 18-16. A quel punto è Padar a suonare la carica: i brianzoli scappano sul 20-16 e chiudono senza più difficoltà sul 25-18, sigillato dall’ace di Rohrs.

Nel terzo parziale il Vero Volley prende immediatamente il controllo delle operazioni, si porta sull’11-8 e poi dilaga nella parte centrale del set, sfruttando anche l’infortunio di Golzadeh, costretto a saltare il parziale. Tutto facile per Monza, che chiude 25-19 con l’errore al servizio di Magalini.

Sul piano individuale 15 punti per Rohrs, top scorer del match. Ottima anche la prova di Atanasov (14 punti), mentre Beretta chiude a quota 10. In casa Grottazzolina, Magalini è il miglior realizzatore con 10 punti, seguito da Tatarov (9) e Pellacani (7).