Monobob, Laura Nolte vince a Winterberg e prova la fuga in classifica generale

Una solida Laura Nolte si è aggiudicata la tappa di Winterberg (Germania) valevole come quinto appuntamento della Coppa del Mondo di monobob 2026. Sul budello teutonico la padrona di casa ha centrato il secondo successo stagionale al termine di due manche di altissimo profilo. A questo punto la classifica generale vede al comando proprio Laura Nolte con 1070 punti contro i 994 di Bree Walker che si ritrova a -76 dalla vetta. Terza posizione per Lisa Buckwitz con 960, quindi quarta Kaillie Humphries con 875, quinta Kaysha Love con 851.

Il successo come detto è andato a Laura Nolte con il tempo complessivo di 1:58.37 (58.90 nella prima manche e 59.47 nella seconda) chiudendo con 16 centesimi di vantaggio sul la canadese Cynthia Appiah (59.15 e 59.38) mentre completa il podio la tedesca Lisa Buckwitz (58.86 e 59.71) che spreca la prima posizione a metà gara con una seconda discesa deludente.

Quarta posizione per l’austriaca Katrin Beierl (59.08 e 59.50) a 21 centesimi dalla vetta, quinta per la statunitense Kaillie Humphries (59.24 e 59.46) a 33, mentre è sesta la canadese Melissa Lotholz (59.30 e 59.43) a 36 a braccetto con la statunitense Elana Meyers Taylor (59.34 e 59.39).

Ottava la sua connazionale Kaysha Love (59.32 e 59.46) a 41 centesimi dalla vetta, quindi nona l’australiana Bree Walker (59.22 e 59.64) a 49 con la svizzera Melanie Hasler (59.29 e 59.60) che completa la top10 a 52. 11a la tedesca Kim Kalicki (59.33 e 59.65) a 61 centesimi, davanti alla britannica Adele Nicoll (59.55 e 59.44) a 62.