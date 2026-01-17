Tennis
Mirra Andreeva domina Victoria Mboko: la russa trionfa nel torneo WTA di Adelaide
L’ultimo atto del torneo WTA di Adelaide si conclude con un monologo. La russa Mirra Andreeva, dopo una partenza complicata, domina la canadese Victoria Mboko, ottava favorita del tabellone, 6-3 6-1 in un’ora di gioco, firma il suo trionfo e conquista il primo titolo del suo 2026.
Mboko firma l’1-0 ai vantaggi dopo aver annullato palla break, strappa il servizio all’avversaria per il 2-0 e consolida il vantaggio con il 3-0. La russa si scuote, entra in partita e inizia a macinare gioco. Andreeva, punto dopo punto, diventa letteralmente incontenibile, inanella una serie di sei giochi consecutivi e alla terza occasione chiude il parziale di apertura sul 6-3.
La numero otto del mondo, una volta acquisito il vantaggio, non si volta più indietro e inizia il secondo set a spron battuto. La russa ottiene il break nel secondo gioco e consolida il vantaggio con il turno di battuta del 3-0. Mboko, dopo aver annullato la palla dello 0-4, accorcia sul 3-1, ma è il suo ultimo sussulto. Andreeva riparte di slancio, conquista altri tre giochi e, al primo match point, sigla il 6-1 che le consegna il titolo.
Andreeva chiude la sua prestazione con un ace, un doppio fallo e il 78% di prime palle. La russa vince il 75 % dei punti quando mette dentro la prima e il 67 quando serve la seconda. La testa di serie numero tre surclassa l’avversaria in risposta vincendo 31 punti contro 11 e si aggiudica il computo totale con un perentorio 61 a 35.