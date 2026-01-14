Milano passeggia con lo Zeleznicar e torna alla vittoria in Champions League: Egonu a riposo, pressione sull’Eczacibasi

Milano ha prontamente rialzato la testa nella Champions League di volley femminile: dopo la sconfitta rimediata settimana scorsa al tie-break contro l’Eczacibasi Istanbul, le meneghine hanno regolato l’OK Zeleznicar Lajkovac con un secco 3-0 (25-16; 25-16; 29-27) in 74 minuti di gioco. Tutto estremamente facile per le ragazze di coach Stefano Lavarini contro la poco quotata compagine serba: strappi operati nelle battute iniziali dei primi due set, poi terzo parziale equilibrato fino al 10-10 e allungo perentorio per tramortire la resistenza delle ospiti nonostante qualche tentennamento nel finale che ha costretto a giocare i vantaggi.

Il Numia Vero Volley ha regalato una bella soddisfazione al pubblico della Opiquad Arena di Monza dopo essersi issata al terzo posto della classifica di Serie A1 e si conferma al comando della graduatoria del gruppo C con tre successi (10 punti), appena davanti alle turche dell’Eczacibasi Istanbul (2 affermazioni, 6 punti) e alle greche dell’Olympiacos (2 vittorie, 5 punti), che si affronteranno domani sera nello scontro diretto. La lotta per il primo posto, l’unico che garantisce la qualificazione diretta ai quarti di finale, è più serrata che mai (la seconda classificata dovrà passare dai playoff).

Ampio turnover per Milano: sono rimaste a riposto l’opposto Paola Egonu, la palleggiatrice Francesca Bosio, la centrale Anna Danesi, la schiacciatrice Rebecca Piva e il libero Eleonora Fersino. A mettersi maggiormente in luce sono state la bomber Vita Akimova (14 punti, 36% in attacco), i martelli Elena Pietrini (14, 2 muri, 57% in fase offensiva) e Khalia Lanier (5). Al centro hanno giocato Hena Kurtagic (2) e Benedetta Sartori (7, 2 ace) sotto la regia di Kameryn Miner, Juliette Gelin (75% in ricezione) il libero. Nel terzo set c’è stato spazio anche per Emma Cagnin (6) e Nicole Modesti (5), tra le fila del Lajkovac la migliore è stata Milica Zivanovic (10).