Milano lotta nel catino di Istanbul: Egonu e Piva pimpanti, ma il tie-break con l’Eczacibasi è letale in Champions League

Milano ha perso sul campo dell’Eczacibasi Istanbul per 3-2 (25-21; 20-25; 22-25; 25-22; 15-13) ed è così incappata nella prima sconfitta stagionale nella Champions League di volley femminile. La compagine lombarda si è issata sul 2-1 in casa della formazione turca, che occupa il quarto posto nella classifica della Sultanlar Ligi, ma ha poi subito la perentoria rimonta delle ragazze di coach Giulio Bregoli di fronte al proprio pubblico dello Spor Salonu e si è inchinata al tie-break.

Il sestetto di coach Stefano Lavarini si è dovuto arrendere dopo 137 minuti di intensissima battaglia, in un big match dal peso specifico enorme per il primo posto nel gruppo C: Milano resta al comando con due vittorie (7 punti), ma ora l’Eczacibasi si è avvicinato (due successi, 6 punti) e anche l’Olympiacos potrebbe farsi sotto (al momento le greche sono a quota un’affermazione e due punti, domani sera incroceranno il poco quotato Zeleznicar). La sfida di ritorno all’Allianz Arena sarà nei fatti decisiva per l’assegnazione del primo posto, salvo sorprese negli altri match. Soltanto la vincitrice del raggruppamento si qualificherà ai quarti di finale, mentre la seconda classificata sarà chiamata a disputare i playoff di ammissione.

Prestazione sopra le righe da parte delle centrali Sinead Jack-Kisal (21 punti, 6 muri, 67% in attacco) e Dana Rettke (12 punti), in doppia cifra anche la funambolica schiacciatrice Ebrar Karakurt (16 punti, 2 muri, 67% in ricezione e 37% in fase offensiva), spalleggiata di banda da Yaprak Erkek (9 punti, 64% in ricezione), e l’opposto Magdalena Stysiak (14 punti, 38% in attacco). A Milano non è bastata la bomber Paola Egonu (27 punti, 2 ace, un muro, 42%), in luce anche la schiacciatrice Rebecca Piva (19 punti, 2 ace, 52%) spalleggiata in reparto da Khalia Lanier (15), da annotare anche la prova della centrale Hena Kurtagic (13 punti, 8 muri) affiancata da Anna Danesi (7) sotto la regia di Francesca Bosio (3).

LA CRONACA DI ECZACIBASI ISTANBUL-MILANO

Il primo set ha svoltato sul 19-18, quando Lanier ha commesso un errore in battuta e Karakurt è passata in parallela per il micidiale +3 (21-18), ma poi un paio di scambi dopo l’attaccante turca si è fatta male difendendo in accosciata ed è uscita dal campo. Egonu ha provato a tenere botta, ma un fortunoso ace di Rettke, un errore di Piva e una stoccata di Plummer hanno chiuso i conti in favore delle padrone di casa.

Karakurt è rientrata prontamente in campo in avvio del secondo parziale, che ha vissuto sul filo dell’equilibrio fino al 12-12, quando Piva ha ruggito con un mani-out e un ace, seguiti dai muri di Lanier e Kurtagic per il 17-12. Le meneghine non si sono più voltate indietro, hanno spinto fino al 19-12 e hanno poi controllato la situazione con disinvoltura fino all’errore in battuta di Rettke.

Un paio di ace di Egonu hanno infiammato la terza frazione (7-5), ma l’Eczacibasi è prontamente rientrato e ha operato il sorpasso con tre magie di Jack Kisal per il 13-11. Milano ha risposto presente con Kurtagic, Piva ed Egonu (21-21), poi Egonu si è accesa: due diagonali e due mani fuori per chiudere i conti di forza.

A quel punto Milano ha sognato di vincere per 3-1, ma sul 22-20 (dopo le fiammate di Akimova e il primo tempo di Danesi) si è accesa Stysiak, Egonu ha annullato due set-point (24-22) prima della chiusura di Karakurt. Tutto si è deciso al tie-break. Si arriva sul 12-12, Fersino sbaglia la ricezione e Karakurt punisce, ma Lanier rimedia con un mani-out. Sul 13-13 Egonu sbaglia un attacco e poi l’Eczacibasi concretizza il primo match-point murando Piva.

CLASSIFICA POOL C: Milano 2 vittore (7 punti), Eczacibasi Istanbul 2 vittorie (6 punti), Olympiacos 1 vittoria (2 punti)*, Zeleznicar 0 vittorie (0 punti)*. *=1 partita in meno, domani (giovedì 8 gennaio) Olympiacos-Zeleznicar.