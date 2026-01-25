Mikaela Shiffrin fa il vuoto nella prima manche dello slalom di Spindleruv Mlyn: distacchi abissali!

Altro giro, altro dominio assoluto di Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse statunitense, infatti, ha chiuso al comando la prima manche dello slalom di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026, rifilando distacchi abissali a tutte le rivali. Sulla pista denominata “Černá Svatý Petr” abbiamo assistito ad una tracciatura abbastanza filante di Roberto Lorenzi, allenatore delle azzurre, con condizioni meteo che parlavano di cielo coperto, temperatura di -1° e neve compatta. Una manche che ha parlato chiaro e che ha messo la nativa di Vail in ottima posizione per cogliere la vittoria numero 108 in carriera e per mettere anche le mani sulla Coppa di specialità. Per questo e tutto il resto dovremo attendere le ore 12.15 in occasione della seconda manche.

Mikaela Shiffrin (scesa con il pettorale numero 1) si è presentata sulla pista ceca sbarcando letteralmente da un altro pianeta. Tempo di 48.80 con una sciata impressionante. Leggera, efficace, velocità assoluta porta dopo porta e, come sempre, senza il minimo errore. Il vantaggio sulle inseguitrici è impressionante. Al secondo posto, per esempio, troviamo la svizzera Wendy Holdener che chiude a 1.26 dalla “regina dei rapid gates”. Una prestazione di alto livello per l’esperta elvetica, ma il gap dalla vetta è sotto gli occhi di tutti.

Terza posizione per la tedesca Emma Aicher a 1.47, al termine di una manche nella quale ha chiuso in crescendo con un settore conclusivo quasi sui tempi di Shiffrin. Quarta posizione per un’altra elvetica, Camille Rast, a 1.66 di distacco, ben lontana dalla sue ultime apparizioni, a braccetto con la statunitense Paula Moltzan, che proverà a bissare l’ottima gara di ieri in gigante. Al sesto posto troviamo la svedese Anna Swenn Larsson a 1.84 quindi in settima posizione la statunitense Nina O’Brien a 1.99. Ottava la svedese Cornelia Oehlund a 2 secondi esatti. Nona l’austriaca Katharina Truppe a 2.04 da Shiffrin, quindi nona, mentre completa la top10 la svedese Sara Hector a 2.47

In casa Italia, invece, pochi sorrisi. Martina Peterlini non brilla e chiude in 23a posizione a 3.33. Emilia Mondinelli invece è 30 a 3.70 e si qualifica per la seconda manche. Non riesce a passare alla seconda manche Giada D’Antonio che si ferma in 32a posizione a 3.71, quindi Lara Della Mea è 33a a 3.72 dalla vetta, Giulia Vallerani chiude 37a a 4.12. Escono di scena, invece, Anna Troecker, Giorgia Collomb e l’atleta che gareggia sotto la bandiera albanese, Lara Colturi, a causa di un errore nel tratto conclusivo, acuendo il suo momento di crisi.