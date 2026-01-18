Melesi: ” Credo di aver offerto una bella performance. Tornerò a gareggiare in gigante prima o poi”

La soddisfazione per una buona prestazione deve prevalere sul rammarico per un risultato che avrebbe potuto anche essere migliore e garantire la convocazione olimpica. La tedesca Emma Aicher vince il SuperG femminile di Coppa del Mondo a Tarvisio davanti alla statunitense Lindsey Vonn e alla ceca Ester Ledecka. Buona prova per Roberta Melesi che termina a ridosso della Top 10.

L’azzurra, scesa con il pettorale numero 16, taglia il traguardo con il tempo di 1’15”34, tempo che le vale l’undicesima posizione. Melesi accusa un ritardo di 1’34 dalla vincitrice e avrebbe potuto anche puntare ad un risultato migliore con un maggiore velocità nella parte di piano.

Il commento ad una prestazione positiva che avrebbe potuto anche essere migliore: “Purtroppo sulle parti in piano non va ancora tutto bene. Credo di aver offerto una bella performance, e, come sono sempre abituata a fare, ho provato a dare tutto e adesso riparto verso il prossimo obiettivo“.

Sulla possibilità di tornare, quanto prima, a potersi cimentare con lo slalom gigante: “Non farò i prossimi due slalom giganti perché non ho iniziato la stagione e i punteggi, al momento, sono troppo alti. I pali larghi sono però nel mio cuore. Aspettatemi, perché tornerò“.