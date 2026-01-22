McLaren non sarà al via del primo giorno di test a Barcellona: si lavora sullo sviluppo della MCL40

La McLaren ha annunciato che non sarà presente nel primo giorno di test di F1 a Barcellona, in programma dal 26 al 30 gennaio. La scelta riflette la strategia del team di Woking di dedicare ogni ora disponibile allo sviluppo della nuova MCL40, la monoposto che segna un cambio epocale rispetto alla stagione precedente.

Secondo Andrea Stella, Team Principal, la priorità è massimizzare il tempo per perfezionare la macchina prima di scendere in pista. La McLaren inizierà quindi i test solo nella seconda o nella terza giornata, evitando lo shakedown anticipato utilizzato da altri team. L’obiettivo è affrontare le prove con il pacchetto tecnico più competitivo possibile, ottimizzando le performance per tutta la stagione.

La MCL40 è il risultato di uno dei progetti più complessi nella storia recente del team. “Mai prima d’ora avevamo affrontato un cambiamento così radicale e simultaneo di telaio, motore, pneumatici e altri componenti“, ha spiegato Stella. Il lavoro al McLaren Technology Center è durato mesi e ha richiesto una riprogettazione massiccia di ogni elemento della monoposto.

Rob Marshall, direttore tecnico, ha sottolineato come le modifiche regolamentari abbiano coinvolto letteralmente ogni singola parte della macchina, dai componenti più nascosti come i cuscinetti del cambio, fino agli elementi più visibili. La nuova monoposto è più corta, più stretta e significativamente più leggera, rendendo necessari ulteriori test di omologazione e continue ottimizzazioni delle sospensioni e dei carichi aerodinamici.

Il team McLaren punta così a sfruttare ogni giorno di lavoro extra per ottenere vantaggi concreti in pista. Stella prevede che, dopo i test di Barcellona, tutte le monoposto saranno aggiornate con miglioramenti significativi prima dell’apertura del campionato a Melbourne.