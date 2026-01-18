McGrath comanda lo slalom di Wengen. Alex Vinatzer arriva al traguardo: può rimontare

Atle Lie McGrath mette nel mirino la vittoria nello slalom di Wengen. Dopo la prima manche il norvegese è in testa alla classifica con un buon vantaggio su tutti gli avversari. Una prima parte di gara complicata per Alex Vinatzer e Tommaso Sala, che cercavano il riscatto dopo alcune gare opache e avranno bisogno di una bella rimonta nella seconda manche.

McGrath ha fatto la differenza soprattutto nel tratto finale dopo l’ultimo dosso, riuscendo a portare grande velocità al traguardo. Alle sue spalle la coppia formata dal connazionale Henrik Kristoffersen e dallo svizzero Loic Meillard, entrambi separati di 40 centesimi dal norvegese. Quarta posizione al momento per il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, che accusa 50 centesimi dalla vetta.

Il distacco si alza già molto dal sesto posto del norvegese Timon Haugan (+0.90), che ha preceduto il francese Clement Noel (+1.39) che ha commesso un grave errore prima dell’ultimo dosso. Settimo l’austriaco Manuel Feller (+1.51) davanti ai croati Filip Zubcic (+1.60) e Istok Rodes (+1.82), bravissimi ad inserirsi con il pettorale 28 e 31. Solamente decimo il leader della classifica di specialità, il francese Paco Rassat (+1.84).

Alex Vinatzer è al momento quindicesimo dopo una prima manche decisamente opaca e nella quale non è riuscito a trovare gran ritmo, pagando soprattutto nel finale. Alla fine l’altoatesino è staccato di poco più di due secondi dalla vetta (+2.03). Buona prima manche di Tommaso Saccardi, che conclude al ventesimo posto (+2.46). Qualificato per la seconda manche anche Tommaso Sala (22°, +2.50). Fuori dai trenta invece gli altri azzurri: 35° Matteo Canins (+2.91), 36° Tobias Kastlunger (+2.98), 50° Corrado Barbera (+5.19).