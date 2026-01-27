Max Verstappen il più veloce nel day-2 dei Test di Barcellona prima della pioggia. Ferrari accumula chilometri

Va in archivio con pochi spunti interessanti la seconda delle cinque giornate di test privati non ufficiali della Formula Uno a Barcellona. Quest’oggi, come indicavano le previsioni della vigilia, la vera protagonista è stata la pioggia ed infatti quasi tutti i team presenti al Montmelò hanno scelto di rinunciare al day-2 per non sprecare uno dei tre giorni a disposizione per girare sulla pista catalana.

Le uniche squadre ad aver mantenuto il programma iniziale sono Ferrari e Red Bull, con la Scuderia di Maranello che ha fatto quindi il suo debutto nello shakedown iberico dopo aver saltato la giornata di ieri. Max Verstappen e Charles Leclerc sono riusciti ad effettuare qualche run sull’asciutto nella prima ora e mezza della sessione mattutina, mentre da quel momento in poi si è rivelato impossibile l’utilizzo delle gomme slick.

L’olandese del Drink Team ha firmato il miglior tempo odierno in 1’19″578 (anche se per altre fonti è un 1’20″0), provocando anche una breve bandiera rossa per una piccola escursione fuori pista senza conseguenze, mentre il monegasco della Rossa ha fermato il cronometro in 1’20″844 macinando tanti chilometri anche sul bagnato per un totale di 64 giri completati al mattino.

Dopo la pausa pranzo è stato il turno dei rispettivi compagni di squadra, costretti a fare i conti con la scarsa aderenza del tracciato spagnolo in seguito ad un nuovo scroscio di pioggia. A meno di un’ora dalla fine della sessione è arrivato poi l’incidente di Isack Hadjar, insabbiatosi in curva 14 con la sua RB22 dopo aver accumulato un buon numero di tornate con gomme da bagnato. Negli ultimi minuti ha rischiato grosso anche Lewis Hamilton, capace però di tornare ai box sulla sua SF-26 senza danneggiarla. Impossibile valutare le prestazioni pure in questa fase embrionale dei progetti, ma sicuramente il bilancio sembra positivo a livello di affidabilità per i motorizzati Ferrari e Red Bull Powertrains.