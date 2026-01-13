Maurizio Bormolini: “Dieci anni fa il mio primo podio a Bad Gastein, oggi la vittoria”

A Bad Gastein è sempre l’Italia a vincere nella Coppa del Mondo di snowboard parallelo. In PSL il successo va a Maurizio Bormolini che centra, oltre al secondo trionfo stagionale, anche il terzo sulle nevi austriache. Dominio per il lombardo che nell’ultimo atto ha dominato in lungo e in largo contro il bulgaro Krashniak.

Riaperti i giochi anche in chiave classifica di Coppa del Mondo, dove la vetta è tutta ricca di atleti tricolori. Le sue parole ai canali FISI: “Sono strafelice dieci anni qua a Bad Gastein salivo per la prima volta sul podio, con un secondo posto. Con oggi invece salgo a tre vittorie qui”. E la dedica: “Voglio dedicare questo risultato al mio nipotino Erminio che è nato poco tempo fa”.