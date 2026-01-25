Mattia Furlani scatenato al debutto! Misura da urlo a Parigi, primato mondiale stagionale!

Mattia Furlani ha sfoderato un eccellente stato di forma fisica già al 25 gennaio, in occasione della sua prima uscita di questa annata agonistica andata in scena sulla pedana dell’AccorArena di Parigi, sede di una tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza di atletica in sala). Il Campione del Mondo di salto in lungo è volato a 8.33 metri, timbrando la miglior prestazione mondiale stagionale e rispondendo di forza allo statunitense Kennedy Stringfellow, che aveva timbrato la precedente world lead con 8.29 lo scorso 16 gennaio a Norman, e anche al greco Miltiadis Tentoglou (8.25 in patria).

Il fuoriclasse laziale ha centrato la misura a effetto in occasione del secondo tentativo dopo un avvio da 7.70 in cui ha lasciato l’intero asse di battuta. Dopo la stoccata di qualità, il bronzo olimpico di Parigi 2024 ha proseguito in una serie decisamente solida e di grande impatto tecnico: 8.18, 8.22, 8.27, 8.20. Vittoria di peso per il quasi 21enne (spegnerà le candeline il prossimo 7 febbraio), che si è lasciato alle spalle il bulgaro Bozhidar Saraboyukov (8.15), colui il quale lo sconfisse per un centimetro agli Europei Indoor dello scorso anno, e lo svedese Thobias Montler (7.97).

Mattia Furlani ha fatto registrare l’ottava misura della propria carriera, fermandosi a quattro centimetri dal suo personale in sala (il 16 febbraio 2025 a Torun) e a nove dal suo primato assoluto (8.39 in occasione del trionfo iridato a Tokyo lo scorso 17 settembre). Inizia così il cammino che lo dovrà portare ai Mondiali Indoor, in programma dal 20 al 22 marzo in quel di Torun (Polonia), dove sarà chiamato a difendere il titolo iridato al coperto.