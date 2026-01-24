Mattia Casse soddisfatto della sua prova: “Ho spinto dall’inizio alla fine. Franzoni non si rende conto di quello che ha fatto”

Mattia Casse è soddisfatto dopo la sua prova nella discesa di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026. L’azzurro ha centrato una undicesima posizione sulla Streif con una prestazione di livello e un settore centrale nel quale è risultato uno dei migliori. Una discesa che dà al nostro portacolori risposte importanti dal punto di vista fisico piuttosto che il risultato in sé, in un sabato che si è tinto di azzurro.

Al traguardo Mattia Casse ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Raisport, iniziando dall’ottima prova di Giovanni Franzoni che comanda la gara più illustre del mondo: “Sicuramente è andato fortissimo. Stava sciando bene nelle ultime settimane e oggi ha fatto qualcosa di straordinario. Senza dubbio è in grandissima fiducia e lo ha fatto vedere. Gli ho parlato e non era troppo contento di come avevamo condotto la Steilang, sembra quasi che non si stia rendendo conto della gara che ha fatto”.

Da Giovanni Franzoni… a Mattia Casse: “Sono contento della mia prova. Ho cercato di attaccare dall’inizio alla fine. Sono risultato veloce in alcuni tratti, meno in altri. Ho lasciato un po’ troppo nella parte iniziale ma tutto sommato sono soddisfatto. Dopo quello che mi era successo un anno fa sto tornando ai miei livelli”.