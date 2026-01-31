Mattia Casse il più veloce nella prova di discesa a Crans Montana. Franzoni e Paris distanti

Continua l’ottimo momento della squadra azzurra di velocità anche nell’unica prova cronometrata della discesa di Crans Montana. In testa alla classifica, infatti, c’è Mattia Casse, che ha stabilito il miglior tempo (1’56”57), precedendo di 38 centesimi il canadese Cameron Alexander e di 52 centesimi l’americano Ryan Cochran-Siegle.

Quarta posizione per l’austriaco Daniel Hemetsberger (+0.62) davanti al primo dei padroni di casa, che è Alexis Monney (+0.66). Un buon sesto posto per Florian Schieder, che ha perso un po’ nella parte centrale, chiudendo a 86 centesimi dalla vetta.

Settimo il francese Nils Allegre (+0.87), che ha preceduto l’austriaco Stefan Babinsky (+0.92). Il distacco sale sopra il secondo dalla nona posizione dello svizzero Stefan Rogentin (+1.01). Completa la Top-10 lo svedese Felix Monsen.

Guardando ai possibili favoriti della gara, Dominik Paris ha concluso al dodicesimo posto (+1.13), tirando abbastanza il fiato nell’ultimo tratto. Franjo Von Allmen è diciottesimo (+1.64) mentre Marco Odermatt è ventinovesimo senza prendersi rischi (+2.01). Ancora più indietro Giovanni Franzoni (33°, +2.11), che ha sbagliato proprio in prossimità del traguardo.

Questi i piazzamenti degli altri azzurri: 14° Christof Innerhofer (+1.35), 16° Guglielmo Bosca (+1.55), 21° Benjamin Jacques Alliod (+1.78), 61° Gregorio Bernardi (+3.37).