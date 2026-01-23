Mattia Casse: “Contento di quello che ho messo in campo oggi. Per le Olimpiadi vado avanti per la mia strada”

È andato in scena questa mattina il SuperG di Kitzbuehel, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026. Sulla leggendaria Streif, è stato lo svizzero Marco Odermatt ad imporsi, anticipando di soli 3 centesimi il connazionale Franjo Von Allmen secondo al traguardo. Ha infine completato il podio l’austriaco Stefan Babinsky, a 25 centesimi dalla vetta.

Ottime prestazione per la squadra italiana che porta ben quattro atleti tra le prime dodici posizioni. Il primo è stato Mattia Casse che ha ritrovato sulla Streif il feeling giusto, chiudendo la prova in sesta posizione (+0.40). L’azzurro, grazie a questa prestazione, vede più vicina la convocazione alle prossime Olimpiadi. Dietro di lui Dominik Paris, ottavo (+0.45), Christof Innerhofer, decimo (+0.57) e Giovanni Franzioni, dodicesimo (+0.66).

A fine gara, ai microfoni di Rai Sport, Mattia Casse ha commentato così il suo SuperG: “So che posso essere ancora più veloce, ma sono contento di me stesso perché è una vita che faccio la guerra contro di me e i miei pensieri. Oggi sono contento di quello che ho messo in campo, ho sciato forte in alcuni pezzi e in altri non riesco a lasciarmi andare, ma era importante fare una prova solida. Convocazione per le Olimpiadi? Vado avanti per la mia strada, quelle che saranno le convocazioni lo vedremo dopo Kitzbuehel: ho fatto la mia gara, avevo i miei obiettivi e vedremo quello che verrà fuori”.