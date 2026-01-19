Mattia Bellucci viene travolto da Ruud e saluta con anticipo gli Australian Open

Termina subito il cammino di Mattia Bellucci agli Australian Open 2026. Il lombardo è stato travolto all’esordio da Casper Ruud in tre set con il punteggio di 6-1 6-2 6-4 in appena un’ora e quaranta minuti di gioco. Non c’è mai stata partita, con l’azzurro che non è riuscito a giocare alla pari con il numero tredici del mondo.

Non sono bastati otto ace a Bellucci, mentre sono dieci quelli di Ruud. Il lombardo ha vinto il 64% dei punti quando ha servito la prima ed il 35% con la seconda. Sono stati ben trentasette gli errori non forzati da parte dell’azzurro contro i 27 di Ruud, che ha chiuso anche con 32 vincenti contro 20.

Il primo set è un monologo del norvegese. Il break arriva immediatamente per Ruud, con Bellucci che non spinge e viene freddato dal rovescio lungolinea vincente dell’avversario. Non c’è partita e Ruud si procura tre palle break consecutive nel quarto game, sfruttando la seconda e portandosi sul 4-0. Bellucci riesce a conquistare finalmente un game, ma Ruud chiude agevolmente sul 6-1 in poco più di venti minuti.

Il copione del match non cambia assolutamente. Bellucci si salva nel primo game, annullando una palla break con un bel dritto lungolinea. Il break è comunque nell’aria ed arriva nel terzo gioco, con Ruud che trova il passante vincente. Il norvegese non concede nulla nei propri turni in battuta, mentre Bellucci capitola definitivamente nel settimo game, perdendo il servizio a zero. L’azzurro manca la prima palla break di tutto il suo match e Ruud chiude così il set per 6-2.

Anche nel terzo set il break in favore di Ruud arriva immediatamente. Il norvegese strappa il servizio all’azzurro subito nel primo gioco e scappa via. Bellucci non riesce mai ad impensierire Ruud con la risposta ed il numero tredici del mondo ha davvero vita facile. Alla fine il norvegese chiude sul 6-4 e accede facilmente al secondo turno.