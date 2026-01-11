Mattia Bellucci non passa l’ultimo turno di qualificazione ad Auckland

Netta sconfitta, in un’ora e 12 minuti, per Mattia Bellucci nel secondo e decisivo turno di qualificazione all’ATP 250 di Auckland. Il classe 2001 deve lasciar strada al serbo Hamad Medjedovic, ed è un netto 6-3 6-2 che chiude la questione, almeno per il momento, prima degli Australian Open.

Eppure è Bellucci il primo ad avere delle possibilità, con una chance di break sul 2-2 che se ne va. Dopo aver servito con continuità, però, l’italiano cade improvvisamente nell’ottavo game: due palle break annullate dal 15-40, ma la terza, ai vantaggi, è quella fatale che consente a Medjedovic di andare a chiudere il set a zero.

Di qui in avanti si apre un passaggio a vuoto molto pesante, quello che dura sette giochi, il tempo per Medjedovic di andare sul 6-3 4-0 senza neanche una fatica enorme. Un colpo durissimo per Bellucci, che non riesce più a risalire in questa fattispecie e, per questa volta, deve dire addio alle chance di assaporare nel concreto un altro po’ di circuito ATP.

Bellucci ci riproverà a Melbourne, salvo un ingresso da lucky loser, mentre per quel che riguarda Medjedovic, qui estremamente incisivo con la seconda (62% di punti vinti contro 24%) si apre la strada che porta, in main draw, all’americano Aleksandar Kovacevic.