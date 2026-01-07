Matteo Trentin sul ritiro di Simon Yates: “Il ciclismo è diventato stressante”

La decisione di Simon Yates ha scosso il mondo del ciclismo professionistico. Il corridore britannico della Visma | Lease a Bike, fresco campione del Giro d’Italia 2025, ha annunciato il suo ritiro immediato oggi, nonostante avesse iniziato la preparazione con la compagine neerlandese in vista della nuova stagione.

Matteo Trentin, veterano del gruppo e corridore della Tudor Pro Cycling, ha commentato l’accaduto durante un media day della sua squadra. L’azzurro ha spiegato: “Sono sorpreso, ma non troppo. Il ciclismo è diventato davvero stressante, specialmente se corri per la classifica generale nelle corse a tappe e nei Grand Tour, come faceva Simon. Non poteva mai avere un giorno di riposo e poi aveva più training camp, più lavoro specifico e più pressione. Forse ne ha avuto abbastanza di tutto lo stress. Ha vinto una Vuelta e ha vinto il Giro l’anno scorso. Ha vinto una tappa al Tour e ha vinto un Tour con Pogacar. Gli manca davvero poco da vincere“.

E ancora: “Non penso si sia svegliato oggi e abbia deciso all’improvviso di lasciare. Immagino che sia stato nella sua mente per un po’ e lo abbia un po’ consumato”.