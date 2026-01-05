Perché Matteo Arnaldi si è ritirato a Brisbane: problema fisico da smaltire verso gli Australian Open

Non inizia sotto una buona stella il 2026 di Matteo Arnaldi. Il tennista ligure è stato costretto a rinunciare al torneo di Brisbane poche ore prima di scendere in campo nel primo turno dell’ATP 250 australiano contro il tedesco Daniel Altmaier. Una vicenda singolare quella che si è sviluppata nel torneo aussie.

Arnaldi, infatti, era stato costretto al walkover nella notte italiana di domenica 4 gennaio nell’ultimo turno di qualificazioni contro il padrone di casa Rinky Hijikata, a causa di un problema alla caviglia sinistra. Nonostante ciò, l’azzurro era riuscito a entrare nel tabellone principale, ripescato come lucky loser dopo il forfait del brasiliano João Fonseca.

Evidentemente, però, l’infortunio non è stato completamente smaltito e il classe 2001 ha preferito non correre rischi, soprattutto in vista degli impegni più importanti delle prossime settimane. Arnaldi è infatti iscritto alle qualificazioni dell’ATP 250 di Adelaide, ma soprattutto figura nel main draw degli Australian Open, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio.

Una notizia che non fa piacere, anche alla luce del complicato 2025 vissuto dal tennista azzurro, scivolato fino alla 61ª posizione del ranking mondiale e costretto a fare i conti nella passata stagione con una microfrattura al sesamoide del piede destro.

A Brisbane, dunque, non ci saranno italiani: al posto di Arnaldi scenderà in campo il polacco Kamil Majchrzak, che affronterà Altmaier nel primo turno del torneo.