Matteo Arnaldi avanza nelle qualificazioni a Brisbane: maratona logorante con un francese

Comincia con una vittoria il 2026 di Matteo Arnaldi. Il tennista ligure ha superato il primo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di Brisbane ed ora va a caccia del tabellone principale. L’azzurro, testa di serie numero uno, ha superato il francese Hugo Gaston in tre set al termine di una maratona di due ore e mezza di gioco con il punteggio di 6-1 5-7 7-6. Arnaldi affronterà ora l’australiano Rinky Hijikata, che ha usufruito di una wild card degli organizzatori.

Una partita da 10 ace e 5 doppi falli per Arnaldi, che ha vinto il 72% dei punti con la prima di servizio ed il 42% con la seconda. Alla fine sono stati ben 51 i vincenti da parte del ligure contro i 42 del francese, mentre gli errori non forzati sono stati 42 per l’azzurro e 31 per Gaston.

Il primo set è un monologo da parte di Arnaldi. L’azzurro non sfrutta tre palle break nel secondo game, ma comunque poi toglie il servizio nel quarto game all’avversario. Il ligure cancella tre palle del controbreak immediato a Gaston e nel game successivo ottiene un altro break, andando poi a chiudere il set sul 6-1.

Nonostante il set vinto, Arnaldi comincia malissimo il secondo e finisce subito sotto per 3-0. Il ligure annulla anche due palle dell’eventuale 0-4 e riesce a recuperare il break di svantaggio nel quinto gioco. Un copione che poi si ripete tra ottavo e nono game, con break di Gaston e controbreak di Arnaldi. Sembra un set pronto a scivolare al tie-break ed invece nel dodicesimo gioco arriva un altro break del francese, che vince il set per 7-5.

Inizia male anche il terzo set per Arnaldi, che si trova sotto di un break e per 3-1. L’azzurro, però, ottiene il controbreak nel quinto gioco e pareggia i conti. Nel decimo game il ligure annulla due match point a Gaston e riesce a portare il set al tie-break. Il francese va avanti 3-1, ma Arnaldi rimonta e chiude 7-5, portandosi ad una sola vittoria dalla qualificazione al tabellone principale.