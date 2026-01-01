Mattarella: “Lo sport ha contribuito alla crescita dell’Italia”. Buonfiglio: “Siamo commossi, sottolinea la valenza dell’olimpismo”

Sergio Mattarella ha citato lo sport nel suo tradizionale discorso di fine anno. Il Presidente della Repubblica ha dichiarato: “Anche lo sport ha un posto di grande rilievo nel nostro album della Repubblica Italiana. Storie e atleti indimenticabili. I protagonisti delle Olimpiadi di Roma del ’60, nelle quali l’Italia, per prima, introduce la partecipazione paralimpica. Lo sport, dunque, ha contribuito alla crescita del Paese, a regalarci momenti di gioia, di orgoglio, di appartenenza. Così come accade sempre ascoltando risuonare l’inno italiano in una premiazione“.

Il Capo di Stato ha poi proseguito: “Tutto questo si rinnoverà ancora una volta con i giochi di Milano Cortina. La diffusione dello sport, oltre al messaggio di pace, amicizia, inclusione che esprime, è un potente antidoto alla violenza giovanile e alle droghe”. Luciano Buonfiglio, Presidente del CONI, ha ringraziato pubblicamente Sergio Mattarella tramite una nota diffusa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Il numero 1 dello sport tricolore si è espresso in questo modo: “Siamo commossi dalle parole espresse dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, questa sera nel messaggio di fine anno. Sono parole che ci inorgogliscono e certificano l’importanza del ruolo esercitato dallo sport per la crescita del Paese. Rappresentano un riconoscimento speciale per chi contribuisce, ogni giorno, con la propria appassionata azione a diffonderne il significato e a promuoverne gli ideali”.

Luciano Buonfiglio ha poi concluso: “Ringraziamo il Capo dello Stato per l’ormai proverbiale attenzione verso il nostro movimento e per aver sottolineato la straordinaria valenza dell’olimpismo che si rinnova nel tempo, l’essenza della missione che vogliamo continuare a onorare nell’interesse della crescita del tessuto sociale, morale ed etico del Paese. Siamo consapevoli delle responsabilità che dobbiamo assolvere e pronti a profondere il massimo impegno per trasformare i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, ormai alle porte, in un’altra indimenticabile pagina di storia dell’Italia”.