Mathieu van der Poel tiene a debutto la “nuova squadra”: cosa cambia per il 2026

Mathieu van der Poel partirà con tutti i favori del pronostico al GP Sven Nys, tappa dell’X20 Trofee, uno dei circuiti di riferimento del ciclocross internazionale. Il sette volte Campione del Mondo andrà a caccia della vittoria in quel di Baal (Belgio), desideroso di prolungare la propria striscia di successi nel corso di questa stagione: sei affermazioni di fila tra il 14 e il 29 dicembre (quattro in Coppa del Mondo tra Namur, Anversa, Koksijde, Gavere; due nell’X20 Trofee tra Hofstade e Azencross).

Ci sarà un’interessante novità per il fuoriclasse olandese in occasione di questo appuntamento in Belgio: correrà sempre con la maglia iridata, ma la squadra per cui milita avrà un nome diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati. A partire dal 1° gennaio 2026, infatti, la Alpecin Deceuninck è diventata Alpecin Premier Tech: si tratta di un cambio di sponsor, ma nella sostanza la formazione è identica e dunque non ci saranno cambiamenti di rilievo.

Si tratta comunque del debutto della Alpecin Premier Tech, in attesa dei primi appuntamenti su strada, previsti nella seconda parte del mese di gennaio (il World Tour si aprirà con il consueto Tour Down Under).