Mathieu van der Poel ci ripensa e correrà a Benidorm: caccia alla Coppa del Mondo di ciclocross

Prima figurava nella entry list, poi era arrivata la comunicazione che non avrebbe partecipato, infine l’ultimo cambio di idea: Mathieu van der Poel correrà la tappa della Coppa del Mondo di ciclocross, che andrà in scena domenica 18 gennaio a Benidorm (Spagna). Il tira e molla si è concluso alla vigilia dell’evento in terra iberica: il Campione del Mondo non aveva pianificato la presenza in questo evento, ma il fatto di essere al comando della classifica generale sembra avere convinto il 30enne.

A comunicarlo è stata la Alpecin-Premier Tech, la squadra in cui milita l’ultimo vincitore di Milano-Sanremo e Parigi-Roubaix: “Sorpresa sorpresa, Mathieu Van Der Poel sarà al via domani a Benidorm. Dopo una settimana di allenamenti intensi, la voglia di gareggiare era semplicemente troppo forte. Il nostro campione del mondo difenderà la maglia di leader in Coppa del Mondo”.

Mathieu van der Poel ha vinto tutte le nove gare a cui ha partecipato in questa stagione: cinque in Coppa del Mondo (Namur, Anversa, Koksijde, Gavere, Zonhoven), due nell’X20 Trofee e quella al Zilvermeercross. Il nativo di Kapellen primeggia nella classifica generale del massimo circuito internazionale itinerante con 200 punti, davanti ai belgi Thibau Nys (190), Michael Vanthourenhout (187), Laurens Sweeck (186) e Niels Vandeputte (176). Dopo la trasferta in Spagna, la Coppa del Mondo si chiuderà con le gare di Maasmechelen (Belgio, 24 gennaio) e Hoogerheide (Paesi Bassi, 25 gennaio), a cui van der Poel ha già annunciato la propria partecipazione.