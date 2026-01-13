Mathieu van der Poel aggiunge una gara di ciclocross? Spiragli su domenica, è caccia alla Coppa del Mondo

Mathieu van der Poel potrebbe aggiungere una gara al suo fittissimo programma invernale e presentarsi al via della tappa della Coppa del Mondo di ciclocross che si disputerà domenica 18 gennaio a Benidorm (Spagna). Il fuoriclasse olandese, infatti, risulta presente nella startlist dell’evento e a spiegarne il motivo è stato Gerben de Knegt, selezionare della sua Nazionale: “Deciderà più tardi questa settimana se parteciperà effettivamente. L’iscrizione ufficiale a questa prova di Coppa del Mondo si chiudeva lunedì pomeriggio. Se non sei tra gli iscritti, non puoi più essere registrato. Ecco perché abbiamo deciso di convocarlo comunque, risolvendo il problema“.

Il campione in carica di Milano-Sanremo e Parigi-Roubaix ci sta riflettendo perché si trova al comando della classifica generale del massimo circuito internazionale itinerante, nonostante abbia preso parte a cinque gare sulle nove in calendario, e dunque le possibilità di alzare al cielo la Sfera di Cristallo sono concrete, ma per riuscirci sarò importante gareggiare in Spagna. In questa stagione il sette volte Campione del Mondo ha infilato nove successi in altrettante gare disputate: cinque in Coppa del Mondo (Namur, Anversa, Koksijde, Gavere, Zonhoven), 3 nell’X20 Trofeee e quella al Zilvermeercross.

La sua ultima apparizione nella specialità risale allo scorso 4 gennaio in quel di Zonhoven, ma all’orizzonte sembrano esserci delle novità. Nel weekend del 24-25 gennaio è invece già annunciata la doppia presenza in Coppa del Mondo (tra Maasmechelen e Hoogerheide) e poi domenica 1° febbraio sarà impegnato ai Mondiali di Hulst, andando a caccia dell’ottavo sigillo iridato che lo proietterebbe nella leggenda della disciplina.