Martina Valcepina portata via in barella agli Europei: si teme un grave infortunio a 17 giorni dalle Olimpiadi

Martina Valcepina si è purtroppo resa protagonista di una bruttissima caduta durante i quarti di finale dei 500 metri agli Europei 2026 di short track, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Tilburg (Paesi Bassi). Nel corso della gara più rapida della disciplina, l’azzurra è inciampata su uno dei cilindri che delimitano la pista, si è capovolta in aria ed è andata a sbattere contro i materassini di protezione.

Il personale sanitario è immediato intervenuto e ha coperto l’atleta con i consueti teloni che si utilizzano in questa circostanze. La caduta è stata decisamente rovinosa e la nostra portacolori è stata portata fuori dal palazzetto su una barella. Si teme un grave infortunio per la 32enne, che nel corso della propria carriera si è laureata Campionessa d’Europa sui 1500 metri e sui 500 metri nel 2018, prendendo parte a ben quattro edizioni delle Olimpiadi Invernali (Vancouver 2010, Sochi 2014, PyeongChang 2018 e Pechino 2022).

Pessima notizia quando mancano meno di tre settimane alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la cui Cerimonia d’Apertura è in programma venerdì 6 febbraio. Martina Valcepina dovrà sottoporsi a tutti gli accertamenti medici del caso e nelle prossime ore verrà emessa una prima diagnosi. Se non dovesse essere nelle condizione di prendere parte ai Giochi, sulla carta la sua sostituta dovrebbe essere la 25enne Gloria Ioriatti.