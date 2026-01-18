Martina Valcepina, sfuma il sogno delle Olimpiadi: l’impietoso referto sull’infortunio

I Campionati Europei di Tilburg vanno in archivio per la Nazionale italiana di short track con un bilancio di otto medaglie ma soprattutto con la pessima notizia del grave infortunio occorso a Martina Valcepina. La pattinatrice valtellinese deve purtroppo dire addio agli imminenti Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, vedendo sfumare in maniera beffarda il sogno di gareggiare in casa nella sua quinta partecipazione a cinque cerchi della carriera.

La 33enne nativa di Sondalo, che vanta in bacheca tre medaglie olimpiche (tutte ottenute in staffetta), si è resa protagonista di una brutta caduta durante i quarti di finale dei 500 metri venendo portata in barella fuori dal ghiaccio olandese dello IJssportcentrum. Gli esami hanno confermato la gravità dell’infortunio, evidenziando la frattura a tibia e perone della gamba destra.

Si tratta in pratica dello stesso infortunio riportato nel dicembre 2023 e che l’aveva tenuta ai box per quasi due anni prima di tornare in gara nel corso di questa stagione, guadagnandosi la convocazione per le Olimpiadi grazie alle buone prestazioni realizzate nelle varie tappe del World Tour. Quando mancano tre settimane all’inizio delle prime competizioni olimpiche l’Italia dovrà quindi rinunciare a Martina Valcepina, che verrà sostituita con ogni probabilità da Gloria Ioriatti (indicata come unica riserva del settore femminile).