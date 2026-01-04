Martina Peterlini torna in top-10: “Non era scontato dopo l’infortunio”. Primi punti di Valleriani: “Attaccato a tutta”

Martina Peterlini ha fatto il proprio ritorno nella top-10 di una gara di Coppa del Mondo a distanza di quasi due anni dall’ultima volta: l’azzurra fu nona nello slalom di Saalbach andato in scena il 16 marzo 2024, oggi ha agguantato un’importante decima posizione sempre tra i pali stretti in quel di Kranjska Gora. La nostra portacolori si è lasciata alle spalle l’infortunio e si è rivista a ottimi livelli, risultando la seconda italiana sulla Podkoren III alle spalle di Lara Della Mea (ottima sesta).

Martina Peterlini ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Non era scontato tornare su questo livello dopo l’infortunio e sono molto contenta. Nelle ultime tre manche disputate sono riuscita a trovare la giusta continuità in gara e sto crescendo di gara in gara. Sono felice delle sensazioni che sto sentendo, pur senza la preparazione estiva. Ora dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione: il risultato ottimo di tutta la squadra deve stimolarci a tenere la testa bassa e continuare a lavorare”.

Per Giulia Valleriani sono invece arrivati i primi punti in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, brillante 18ma in terra slovena: “Sono molto contenta di essere riuscita a sciare come volevo, anche nella seconda manche. Ho voluto attaccare a tutta, senza risparmiarmi: avrei sperato di recuperare qualche altra posizione ma va benissimo così, sono davvero contenta. Sto vivendo bene questo momento, sono sicura che stiamo lavorando nella giusta direzione: era importante trovare questo tassello in Coppa del Mondo, so che sulle piste preparate nella maniera giusta posso dire la mia. Sono fiera delle mie origini laziali: ho sempre creduta del mio percorso”.

Beatrice Sola è tornata a punti: “Arrivo da un periodo lungo tra infortunio e rientro. Ci ho voluto provare e finalmente oggi sono riuscita a fare una manche a ritmo alto; nella seconda ho voluto forse tirare il freno per arrivare, ma era importante esserci”. Emilia Mondinelli è rientrata tra le migliori trenta: “Sono felice per i punti anche se in entrambe le manche ho commesso qualche errore: ma prendo il positivo e porto a casa questi punti. Avrei forse potuto spingere di più nella seconda manche con il pettorale numero 1 ma mi sono lasciata ingolosire e ho sbagliato. Ci ho provato”.