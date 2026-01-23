Marco Odermatt vince il superG di Kitzbuehel. Pass olimpico per Casse e Innerhofer?

Doppietta svizzera nel superG di Kitzbuehel. Marco Odermatt batte per soli tre centesimi Franjo Von Allmen in un duello serratissimo al termine di una gara veramente spettacolare sulla mitica Streif. Sul podio ci sale anche Stefan Babinsky dopo quello conquistato a Wengen, mentre in casa Italia il migliore è Mattia Casse, sesto al traguardo, un piazzamento che vale sicuramente la convocazione alle Olimpiadi.

Odermatt riesce dunque a ripetersi dopo il successo dell’anno scorso in superG e adesso va caccia di una fantastica doppietta, ma soprattutto del primo successo della carriera in discesa sulla Streif. Odermatt non è stato perfetto sull’Hausbergkante e poi sulla successiva traversa, ma è comunque riuscito a portarsi dietro tanta velocità (la migliore in assoluto), beffando proprio di tre centesimi il connazionale Von Allmen, che nel tratto finale era stato strepitoso.

Terzo posto per Stefan Babinsky, che ha accusato 25 centesimi dalla vetta, precedendo il compagno di squadra Raphael Haaser (+0.33), che ha completamente sbagliato l’entrata sulla traversa, perdendo probabilmente i decimi necessari. Chi ha davvero rischiato tantissimo è il norvegese Adrian Smiseth Sejersted (+0.36), che ha completamente sbagliato il salto iniziale, riuscendo con un miracolo a rimanere dentro la pista dopo essere atterrato praticamente su uno sci.

Il migliore degli azzurri è stato Mattia Casse, che ha concluso al sesto posto (+0.40), festeggiando tantissimo all’arrivo, perché sa che con questo risultato la convocazione alle Olimpiadi è praticamente certa. Settimo posto per l’austriaco Vincent Kriechmayr (+0.44) davanti allo svizzero Stefan Rogentin e Dominik Paris, ottavi a pari merito a 45 centesimi. Molti rimpianti per l’altoatesino, vittima di una spigolata nella parte alta, dove ha sicuramente perso almeno due decimi.

Completa la top-10 un eterno Christof Innerhofer (+0.57). Con questo decimo posto l’altoatesino si avvicina sempre di più alla convocazione olimpica, anche perché il rendimento delle ultime settimane è stato davvero positivo. Dodicesimo, invece, Giovanni Franzoni (+0.66), che paga una sbavatura sull’Hausbergkante, errore che si è poi portato dietro fino al traguardo.

A punti per l’Italia ci va anche Benjamin Jacques Alliod (21°, +0.94) e Max Perathoner (28°, +1.08). Più indietro invece Marco Abbruzzese (37°, +1.30) e Guglielmo Bosca (42°. +1.39), con quest’ultimo che forse dice addio alla convocazione olimpica. Purtroppo è uscito Florian Schieder, che ha sbagliato nel finale quando aveva solo 25 centesimi di ritardo da Odermatt.