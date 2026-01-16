Marco Odermatt stupito da Giovanni Franzoni: cosa gli ha detto a fine gara

Giovanni Franzoni ha firmato un’autentica magia sulla mitica pista Lauberhorn e ha vinto il superG di Wengen, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurro si è presentato al cancelletto di partenza con il numero 1, dopo essersi reso protagonista di eccellenti prestazioni nelle prove cronometrate degli ultimi giorni, ha pennellato una gara davvero rimarchevole dal punto di vista tecnico, è risultato impeccabile lungo il pendio svizzero e si è meritato il primo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante.

Il 24enne si è regalato una soddisfazione indimenticabile in una delle località simbolo del Circo Bianco e si può lanciare con grande ottimismo verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ormai distanti soltanto tre settimane. Il nostro portacolori si è lasciato alle spalle dei fenomeni assoluti del panorama mondiale, come il canadese Stefan Babinaky (secondo a 35 centesimi) e lo svizzero Franjo Von Allmen (terzo a 37 centesimi), mentre il detentore della Sfera di Cristallo ha chiuso ai piedi del podio.

Proprio il fenomeno elvetico Marco Odermatt si è voluto complimentare personalmente con Giovanni Franzoni: al termine della propria prestazione, infatti, il padrone di casa si è recato presso il leader’s corner, ha abbracciato l’azzurro e si è sensibilmente congratulato. Il leader della classifica generale ha ammesso: “Complimenti, che semplicità“, riferendosi alla sciata del nostro portacolori. Intervistato in lingua tedesca da Ettore Giovannelli ai microfoni della Rai ha poi aggiunto: “È una vittoria meritata, già ieri avevo detto che era veloce e gli avevo detto di andare più piano“.