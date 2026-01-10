Marco Odermatt infila il pokerissimo ad Adelboden. Altra gara amara per Vinatzer

Marco Odermatt diventa il primo atleta della storia a vincere per cinque volte consecutivamente il gigante di Adelboden. Il campione elvetico raggiunge anche come numeri di successi un’altra leggenda come Ingemar Stenmark, ma lo svedese al massimo era arrivato a quattro vittorie di fila sulla Chuenisbärgli. Si tratta della cinquantunesima vittoria di Odermatt in Coppa del Mondo, la ventinovesima in gigante e con questo successo ritorna anche in testa alla classifica di specialità.

Solo un Odermatt stellare poteva battere un ottimo Lucas Pinheiro Braathen. Il brasiliano si conferma ancora al secondo dopo la prima manche e conclude alla fine con 49 centesimi di ritardo dallo svizzero. Continua il momento magico della squadra francese, con il podio, il secondo della carriera (il primo in Alta Badia nel 2024) di Leo Anguenot, che risale di una posizione rispetto a metà gara e termina terzo a 68 centesimi dal vincitore.

Il distacco sale sopra il secondo già dal quarto posto del norvegese Timon Haugan (+1.26), che ha preceduto il connazionale Henrik Kristoffersen (+1.43). Sesta posizione per lo svizzero Loic Meillard (+1.50) davanti all’americano River Radamus (+1.67), che ha compiuto una pazzesca rimonta di ventiquattro posizioni nella seconda manche. Ottavo l’austriaco Raphael Haaser (+1.78), mentre completano la Top-10 il tedesco Fabian Gratz (+1.92), che ha recuperato quattordici posti, e lo svizzero Luca Aerni (+1.97).

Una gara purtroppo amara per i colori azzurri. Luca De Aliprandini è il migliore al diciottesimo posto (+2.79), che è risalito di sette posizioni rispetto a metà gara. Purtroppo Alex Vinatzer ha terminato ad oltre nove secondi da Odermatt, complice una scivolata nella parte alta. Un errore pesantissimo per l’azzurro, che perde l’occasione di migliorare il proprio pettorale di partenza. Peccato perchè Vinatzer era settimo dopo la prima manche e poteva anche lottare per il podio.

Come detto Odermatt si porta in testa alla classifica di gigante con 400 punti, sfruttando l’uscita dell’austriaco Stefan Brennsteiner (305), che non ha terminato la gara come il connazionale Marco Schwarz. In quella generale Odermatt comanda sempre con 955 punti davanti a Pinheiro Braathen con 488 punti.