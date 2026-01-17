Marco Odermatt confessa: “Ero nervoso prima che scendesse Franzoni”

Giovanni Franzoni adesso fa paura a tutti, fuoriclasse inclusi. L’azzurro dopo la vittoria di ieri in SuperG si è piazzato al terzo posto in occasione della discesa libera di Wengen. Si tratta il primo podio di specialità del nostro portacolori, sul podio insieme al vincitore Marco Odermatt e all’austriaco Vincent Kriechmayr.

Non a caso, in fase di commento proprio il fenomeno elvetico – bravissimo ad imporsi rifilando +0.79 al primo inseguitore – non ha nascosto di avere avuto timore dell’atleta italiano in forza alle Fiamme Gialle, sceso in pista con il pettorale 28:

“Per vincere devi rischiare, non c’è nessuna garanzia – ha detto Odermatt intercettato dai microfoni di RAI Sport – Io oggi ho tirato, proprio dove ieri non sono stato perfetto, oggi è andata bene“.

Lo svizzero ha poi chiosato: “Ero abbastanza nervoso lì sul leaders corner quando ho visto Franzoni. Il suo grande merito oggi è quello di aver metabolizzato tutte le emozioni di ieri rimanendo concentrato e facendo un’ottima prestazione sia tecnicamente che psicologicamente. Questo è il segno più chiaro che adesso bisognerà fare i conti sempre con lui in ogni gara e ovviamente anche ai Mondiali“.