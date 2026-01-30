Marco Abbruzzese chiude in Top 10 nella discesa di Coppa Europa a Verbier. Vince Kaelin

Nella discesa libera di Coppa Europa di sci alpino maschile disputata sulle nevi svizzere di Verbier Marco Abbruzzese conquista un ottimo piazzamento nella Top 10 ed è, per distacco, il migliore degli azzurri nella gara vinta dallo svizzero Kaelin davanti al norvegese Sellaeg.

Lo svizzero Philipp Kaelin, sceso con il pettorale numero cinque, fissa il miglior tempo con 1:21.72 e un vantaggio di oltre mezzo secondo sul leader provvisorio. Alle sue spalle si piazzano il norvegese Simon Sellaeg secondo con un ritardo di +0.23 e il francese Ken Kaillot, terzo con un distacco di +0.35.

Completano la Top 5 il tedesco Felix Roesle, pettorale numero tredici, che accusa un ritardo di +0.39 e precede di un solo centesimo l’elvetico Sandro Manser, quinto a +0.56. Marco Abbruzzese, il migliore degli azzurri, taglia il traguardo in settima posizione con il tempo di 1:22.29 e un distacco +0.57.

Max Perathoner, sceso con il pettorale numero nove, taglia il traguardo in 1:22.78, termina in sedicesima posizione e precede di diciassette centesimi il connazionale Gregorio Bernardi che chiude la sua performance al ventesimo posto. Emanuel Lamp conclude la sua gara in ventiseiesima posizione con +1.62, mentre Leonardo Rigamonti è trentanovesimo con un distacco superiore ai due secondi e mezzo.

Glauco Antonioli termina la gara in cinquantaquattresima posizione con un ritardo di +3.43. Gian Maria Ilariuzzi si piazza in sessantaduesima posizione, +3.95 il suo distacco. Riccardo Pasquarella termina in sessantaquattresima posizione con +4.24, sei centesimi meglio del compagno di squadra Marco Anselmi, sessantaseiesimo.