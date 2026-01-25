Su che canale vedere in tv la Marcialonga 2026 oggi: orario, programma, streaming

Torna il classico appuntamento di fine gennaio con la Marcialonga, con i 70 chilometri che partono da Moena e si concludono con la salita che va verso Cavalese. Ultimi successi italiani di Fulvio Valbusa nel 2000 in campo maschile e di Cristina Paluselli nel 2006 in campo femminile.

C’è un mix di nomi di spicco delle lunghe distanze e di quelli che hanno fatto anche un pezzo di storia dello sci di fondo più noto, quello della Coppa del Mondo e non solo. Una festa, più che una competizione, come dimostrato del resto dal grande e costante successo che sempre questo evento riesce a riscuotere da più di cinquant’anni.

L’edizione 2026 della Marcialonga si disputerà questa mattina dalle 8:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport Max (206), nonché in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

