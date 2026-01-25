Marcialonga 2026, affermazioni di Kasper Stadaas ed Emilie Fleten

Si è chiusa la 53ma edizione della Marcialonga, tradizionale gran fondo italiana che ha festeggiato i 55 anni dalla prima edizione del 1971: 70 km da Moena a Cavalese per la gara che fa parte del circuito Visma Ski Classics e che, sotto una copiosa nevicata, ha incoronato i norvegesi Kasper Stadaas ed Emilie Fleten.

La gara maschile si è decisa in un’isolita volata a cinque: il norvegese Kasper Stadaas ha vinto in 3:30:03,6, bruciando sul traguardo il connazionale Amund Riege, che si è dovuto accontentare della piazza d’onore a 0″5. Gradino più basso del podio per lo svedese Alvar Myhlback, terzo a 0″6. Giù dal podio l’altro svedese Oskar Kardin, quarto a 0″7, ed il norvegese Einar Kalland-Olsen, quinto a 1″5.

Nella gara femminile ha concesso il tris la norvegese Emilie Fleten, già vincitrice nel 2024 e nel 2025, che si è imposta in solitaria in 3:41:35,6, davanti alla connazionale Silje Oeyre Slind, seconda, come nel 2025, a 19″6, ed alla svedese Jenny Larsson, terza a 27″41. Restano ai piedi del podio, invece, le norvegesi Anikken Gjerde Alnaes, quarta a 52″4, e Julie Kvale Stoestad, quinta a 1:04,5.

In casa Italia i migliori, come già accaduto lo scorso anno, sono stati Lorenzo Busin, 33° tra gli uomini a 1:36,5 dalla vetta, dopo la 32ma piazza del 2025, e Michaela Patscheider, 31ma tra le donne a 15:40,7 dalla testa, che nella scorsa edizione fu 15ma.

CLASSIFICA MASCHILE

1 Stadaas Kasper 3:30:03,6

2 Riege Amund 3:30:04,1 +0,5

3 Myhlback Alvar 3:30:04,2 +0,6

4 Kardin Oskar 3:30:04,3 +0,7

5 Kalland-Olsen Einar 3:30:05,1 +1,5

6 Oedegaarden Thomas 3:30:08,0 +4,4

7 Vesterheim Magnus 3:30:09,2 +5,6

8 Jutterstroem Axel 3:30:09,7 +6,1

9 Syrstad Torleif 3:30:11,0 +7,4

10 Royer Jeremy 3:30:15,6 +12,0

33 Busin Lorenzo 3:31:40,1 +1:36,5

CLASSIFICA FEMMINILE

1 Fleten Emilie 3:41:35,6

2 Slind Silje Oeyre 3:41:55,2 +19,6

3 Larsson Jenny 3:42:10,3 +34,7

4 Alnaes Anikken Gjerde 3:42:28,0 +52,4

5 Stoestad Julie Kvale 3:42:40,1 +1:04,5

6 Lindstroem Louise 3:42:54,4 +1:18,8

7 Baangman Hedda 3:43:22,9 +1:47,3

8 Roivas Kati 3:43:24,9 +1:49,3

9 Elebro Lind Sofie 3:43:29,8 +1:54,2

10 Lodin Hanna 3:43:48,7 +2:13,1

31 Patscheider Michaela 3:57:16,3 +15:40,7