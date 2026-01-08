Marchetto verso gli Europei di speed skating: “La parentesi negativa della Coppa del Mondo sembra alle spalle”

L’Italia dello speed skating si appresta a vivere gli Europei senior 2026 su singole distanze, in programma a Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, dal 9 all’11 gennaio: alla vigilia della rassegna continentale il direttore delle squadre nazionali, Maurizio Marchetto, ha presentato la condizione della squadra azzurra ai microfoni del sito federale.

Il direttore dell’Italia dà la giusta dimensione a questo appuntamento: “Questi Europei, seppur prestigiosi, sono una tappa di passaggio nel nostro percorso di avvicinamento alle Olimpiadi e pertanto ci arriviamo senza aver scaricato completamente nelle ultime sessioni di allenamento. In ogni caso, la squadra sta bene e mi dà ottime impressioni“.

La fiducia del tecnico azzurro: “La parentesi poco brillante dei primi appuntamenti di Coppa del Mondo si direbbe alle spalle. Ci possiamo aspettare risultati importanti, anche in considerazione del fatto che alcune Nazioni non si presenteranno al completo. Tuttavia, ciò che più ci interessa sono i tempi, che restano l’indicatore più fedele ed affidabile, sebbene il ghiaccio polacco non sia per tradizione molto veloce“.