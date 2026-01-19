Maestrelli incredulo: “Affrontare Djokovic al secondo turno? Non ci credo”

Non avrebbe potuto desiderare epilogo migliore per il match che segna il suo debutto ufficiale nei tornei del Grande Slam. Nel match di primo turno del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 Francesco Maestrelli batte il francese Terence Atmane al quinto set dopo aver rimontato uno svantaggio di due set a uno.

La clamorosa rimonta regala al tennista italiano il passaggio al secondo turno e la sfida di grande fascino contro l’eterno fuoriclasse serbo Novak Djokovic. Nel post-partita Maestrelli ha raccontato tutte le sue emozioni ai microfoni di Eurosport e non ha nascosto tutta la sua soddisfazione.

La grande emozione per un successo importantissimo: “È un’emozione che non riesco a descrivere. Sono totalmente frastornato. Sognavo di vivere un giorno come questo. Non so davvero cosa dire, sono al settimo cielo. È un percorso che parte da lontanissimo. Abbiamo lavorato tanto, anche quando le cose sembravano non funzionare. Il lavoro di tutti i giorni, la dedizione e l’impegno pagano. Ora mi godo il momento, però bisogna guardare avanti“.

Quando gli è stato comunicato ufficialmente che avrebbe affrontato Novak Djokovic nel prossimo turno il giocatore italiano ha reagito così: “Djokovic possibile avversario? No, dai. Non guardo mai il tabellone. Ho sempre paura di mettermi pressione. Djokovic? Incredibile, non ci credo” .