Lukas Hofer brillante a Oberhof: “Peccato per l’ultimo errore, ma ho recuperato dall’influenza”

Oltre al singolo exploit rappresentato dalla strepitosa vittoria di Tommaso Giacomel, è arrivata una buona prestazione di squadra per l’Italia nella sprint maschile di Oberhof valevole per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon. Lukas Hofer ha ottenuto il miglior risultato individuale della stagione, conquistando un significativo ottavo posto nonostante un errore all’ultimo bersaglio della serie in piedi (senza il quale si sarebbe giocato addirittura il podio), ma sono entrati in zona punti anche Patrick Braunhofer 24° e Didier Bionaz 36°.

“Peccato solo per quell’ultimo errore al poligono. Volevo proprio prenderlo ma mi è sfuggito a sinistra: sono però riuscito a gestire bene la gara e sono molto contento. Dopo la tappa francese mi serviva qualche giorno di riposo per via dell’influenza: meglio a dicembre che non a febbraio, ma ho recuperato e sono contento di essere in questa condizione ad Oberhof“, il commento di Hofer a fine gara (fonte: FISI).

Seconda miglior gara della carriera nel circuito maggiore per Braunhofer, che aumenta le sue quotazioni nel ballottaggio con Elia Zeni per un posto nella staffetta olimpica: “Sono molto contento della gara di oggi, era da Hochfilzen che non sentivo le giuste sensazioni. Il doppio zero mi soddisfa molto: durante la pausa natalizia mi sono allenato molto ed è il modo migliore per iniziare l’anno“.

Buon rientro in Coppa del Mondo per Bionaz, 36° con tre errori nel poligono in piedi firmando il 15° tempo assoluto sugli sci: “Devo dire che la prima parte di gara è stata buona, ho fatto bene i primi giri, peccato per i tre errori in piedi dove mi è mancata un po’ di lucidità ma punto a fare meglio sabato. Prima di Natale abbiamo deciso di fare un passo indietro e di resettare con l’IBU Cup, e quelle tre buone prestazioni mi hanno aiutato molto“.