Luciano Darderi continua il suo cammino agli Australian Open. Piega Baez ed è al terzo turno

Prima di questa edizione Luciano Darderi non aveva ancora vinto una partita nel tabellone principale a Melbourne, mentre ora il numero venticinque del mondo si trova al terzo turno degli Australian Open dopo una bella e convincente vittoria contro l’argentino Sebastian Baez, numero 36 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-3 1-6 6-4 6-3 dopo due ore e ventotto minuti di gioco. Era un match che nascondeva decisamente molte insider, contro un avversario sempre ostico, ma Darderi ha offerto un’ottima prestazione ed ora giocherà al terzo turno contro il russo Karen Khachanov, testa di serie numero quindici, sognando magari anche un possibile derby agli ottavi con Jannik Sinner.

Darderi ha concluso il match con 10 ace e con il 64% dei punti vinti con la prima di servizio rispetto al 60% dell’avversario. Dall’altra parte del campo l’argentino ha messo a segno ben 41 vincenti contro i 28 dell’azzurro, mentre gli errori non forzati sono stati 36 per Baez e 25 per Darderi.

Darderi cede subito il servizio in apertura di match con il dritto che lo tradisce sulla palla break. L’italiano ha comunque due palle per l’immediato controbreak, ma Baez si salva con il servizio. L’argentino ha due occasioni per salire sul 3-0, ma Darderi resiste e tiene un delicatissimo turno di servizio. Qui il set per il numero 25 del mondo cambia completamente. Darderi prima recupera il break di svantaggio e poi nel sesto game strappa addirittura a zero la battuta all’avversario, portandosi sul 4-2. Luciano cancella due palle del controbreak nel settimo gioco con due ottimi servizio ed anche nel nono ne deve annullarla un’altra, andando poi a chiudere il set sul 6-3.

Il secondo set è un monologo da parte dell’argentino. Baez ottiene il break a zero nel secondo game e poi difende una palla del controbreak nel gioco successivo con un’ottima discesa a rete. Darderi è in difficoltà e perde nuovamente la battuta nel quarto game, con l’avversario che scappa via sul 4-0. Baez non concede nulla e si prende comodamente il set per 6-1.

C’è equilibrio in avvio di terzo set con i primi cinque game che volano via velocemente. Nel sesto gioco Darderi si procura due palle break e sulla seconda arriva l’errore di dritto dell’argentino. Il numero venticinque del mondo arriva sul 5-3 e sembra pronto a chiudere il set, ma perde clamorosamente a zero il servizio, con Baez che trova un clamoroso passante di rovescio. Le emozioni e i colpi di scena non sono finiti, perchè nel game successivo Darderi si procura un set point e Baez commette un clamoroso doppio fallo, che regala il set a Darderi sul 6-4.

Baez non molla e parte con il piede sull’acceleratore ad inizio quarto set, trovando il break nel primo game. La reazione di Darderi, però, non si fa attendere e trova l’immediato controbreak, complice una serie di errori di dritto dell’argentino. Si arriva poi al sesto game, con l’italiano che si porta sullo 0-40. Baez annulla le prime due, ma sulla terza è ancora il dritto a tradirlo dopo uno scambio tiratissimo. Darderi non concede più nulla e con un ace chiude sul 6-3, staccando il biglietto per il terzo turno.