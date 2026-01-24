Lotta
Lotta, incoronati i campioni italiani nello stile libero e nella femminile
Al PalaPellicone di Ostia si sono aperti i Campionati Italiani Assoluti 2026 di lotta: nella prima giornata di sfide spazio allo stile libero ed alla femminile, con circa 200 atleti che si sono contesi i primi 20 titoli nazionali in palio.
Nello stile libero la classifica a squadre premia il Gruppo Lottatori Livornesi, che si impone con 76 punti, grazie a due successi, una finale persa e ben otto bronzi, davanti ad Esercito Roma, secondo, e Wrestling Liuzzi Napoli, terzo.
Nella femminile, invece, la graduatoria per società va alle Fiamme Oro Roma, che la spuntano grazie a tre titoli nazionali ed una finale persa. Alla piazza d’onore ci sono i Carabinieri, mentre sale sul gradino più basso del podio il Wrestling Liuzzi.
CAMPIONI ITALIANI LOTTA 2026
Stile libero
57 kg – Angelo Pirrone – Fiamme Oro Termini Imerese
61 kg – Simone Piroddu – Esercito Roma
65 kg – Mattia Bientinesi – New Popeye Club
70 kg – Daniele Gubbiotti – Lottatori Livornesi
74 kg – Riccardo Bonanno – Lottatori Livornesi
79 kg – Jacopo Masotti – Chiavari Ring
86 kg – Gabriele Niccolini – Fiamme Oro Roma
92 kg – Simone Iannattoni – Fiamme Oro Roma
97 kg – Salvatore Diana – Fiamme Rosse Roma
125 kg – Abraham Conyedo – Esercito Roma
Femminile
50 kg – Emanuela Liuzzi – Carabinieri Roma
53 kg – Naomi Liuzzi – Wrestling Liuzzi Napoli
55 kg – Angela Crapio Casarola – Fiamme Oro Roma
57 kg – Fabiana Rinella – Fiamme Oro Roma
59 kg – Grazia Pelle – Portuali Savona
62 kg – Aurora Campagna – Fiamme Oro Roma
65 kg – Immacolata Danise – Fiamme Azzurre
68 kg – Emma Carri – CUS Torino
72 kg – Vincenza Amendola – Kodokan Brienza
76 kg – Enrica Rinaldi – Carabinieri Roma