Lotta, incoronati i campioni italiani nello stile libero e nella femminile

4 minuti fa

Al PalaPellicone di Ostia si sono aperti i Campionati Italiani Assoluti 2026 di lotta: nella prima giornata di sfide spazio allo stile libero ed alla femminile, con circa 200 atleti che si sono contesi i primi 20 titoli nazionali in palio.

Nello stile libero la classifica a squadre premia il Gruppo Lottatori Livornesi, che si impone con 76 punti, grazie a due successi, una finale persa e ben otto bronzi, davanti ad Esercito Roma, secondo, e Wrestling Liuzzi Napoli, terzo.

Nella femminile, invece, la graduatoria per società va alle Fiamme Oro Roma, che la spuntano grazie a tre titoli nazionali ed una finale persa. Alla piazza d’onore ci sono i Carabinieri, mentre sale sul gradino più basso del podio il Wrestling Liuzzi.

CAMPIONI ITALIANI LOTTA 2026

Stile libero

57 kg – Angelo Pirrone – Fiamme Oro Termini Imerese

61 kg – Simone Piroddu – Esercito Roma

65 kg – Mattia Bientinesi – New Popeye Club

70 kg – Daniele Gubbiotti – Lottatori Livornesi

74 kg – Riccardo Bonanno – Lottatori Livornesi

79 kg – Jacopo Masotti – Chiavari Ring

86 kg – Gabriele Niccolini – Fiamme Oro Roma

92 kg – Simone Iannattoni – Fiamme Oro Roma

97 kg – Salvatore Diana – Fiamme Rosse Roma

125 kg – Abraham Conyedo – Esercito Roma

Femminile

50 kg – Emanuela Liuzzi – Carabinieri Roma

53 kg – Naomi Liuzzi – Wrestling Liuzzi Napoli

55 kg – Angela Crapio Casarola – Fiamme Oro Roma

57 kg – Fabiana Rinella – Fiamme Oro Roma

59 kg – Grazia Pelle – Portuali Savona

62 kg – Aurora Campagna – Fiamme Oro Roma

65 kg – Immacolata Danise – Fiamme Azzurre

68 kg – Emma Carri – CUS Torino

72 kg – Vincenza Amendola – Kodokan Brienza

76 kg – Enrica Rinaldi – Carabinieri Roma

