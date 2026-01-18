Lorenzo Musetti tranquillizza sulle sue condizioni: “Ho ripreso a pieno ritmo”

Lorenzo Musetti domani farà il proprio esordio agli Australian Open 2026 e affronterà il belga Raphaël Collignon. Un test importante per il n.5 del mondo, non tanto per le qualità del suo rivale, quanto per i problemini fisici avuti dal toscano nel corso del torneo di Hong Kong e in avvicinamento allo Slam.

Giova ricordare che Musetti aveva lamentato un fastidio al braccio destro nella finale persa contro il kazako Alexander Bublik e non ha proseguito la partita di esibizione contro il tedesco Alexander Zverev in Australia sempre per una criticità di natura fisica. Ai microfoni di Eurosport, il classe 2002 del Bel Paese ha fatto il punto della situazione.

“Sono state due situazioni diverse. A Hong Kong era soprattutto tensione, un leggero sovraccarico al braccio, ma nulla di pericoloso in vista dell’Australian Open. Infatti sono riuscito a giocare senza problemi l’esibizione qui con Zverev, che è stata molto utile per capire le condizioni. Successivamente ho avvertito un fastidio al gluteo: faceva piuttosto freddo la sera e non ho voluto rischiare di aggravare la situazione. Ora ho già ripreso a pieno ritmo e sono contento di essere entrato nel clima partita grazie al torneo, in condizioni davvero splendide come quelle di Melbourne“. Parole confermate dai fatti, dal momento che nella giornata di ieri Musetti si è allenato sul campo-16 con il n.1 del mondo, Carlos Alcaraz, e tanto pubblico ad assistere al training.

Un 2026 importante per l’azzurro anche rispetto alle novità del suo team. Il riferimento è all’ingresso di José Perlas nel suo staff: “Ho iniziato a pensarci dopo l’ottima stagione sulla terra rossa dello scorso anno. Con Simone (Tartarini, ndr.) e con tutto il team abbiamo cercato una figura che potesse rappresentarci al meglio e Perlas è stata sin da subito la prima scelta. Siamo entrati immediatamente in sintonia e mi è piaciuto molto il suo approccio. Già l’anno scorso avevamo parlato di una possibile collaborazione e ora, dopo oltre un mese e mezzo di lavoro quotidiano insieme, posso dire che è davvero un’ottima partenza. Sono contento perché siamo solo all’inizio“.